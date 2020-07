Juve: Sarri "5 partite in 12 giorni, non è facile..."

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - "Dal 20 di luglio al primo agosto ci sono 12 giorni e noi abbiamo 5 partite. Non è che non mi rendo conto che non ci siano difficoltà in questo periodo a stilare i calendari, noi dobbiamo adeguarci ma anche gestire. Le condizioni ambientali e climatiche sono difficili, questo però non vuol dire che io avessi dei pensieri secondari se non fare una semplice constatazione". Maurizio Sarri torna così sulle polemiche relative al calendario. "Schierare l'Under 23? Dobbiamo ancora valutare le condizioni dei ragazzi - continua - poi decideremo. Chi ha bisogno di riposare lo farà, chi può giocare andrà in campo". (ANSA).