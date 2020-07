Fondazione Crt, 700.000 euro per 58 mostre

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Sono 58 i progetti espositivi sostenuti dalla Fondazione Crt con il bando Esponente 2020 che, per far ripartire le iniziative artistiche in Piemonte e Valle d'Aosta, ha messo in campo contributi complessivi per 700 mila euro (60.000 euro in più rispetto allo scorso anno).

"In un momento così complesso come quello attuale, la Fondazione Crt dà un sostegno concreto all'offerta artistica diffusa sul territorio del Piemonte e Valle d'Aosta, aumentando i contributi per iniziative utili anche per rafforzare il senso della communitas attraverso il coinvolgimento dei giovani, l'inclusione di un pubblico ampio e trasversale, l'attivazione di reti territoriali", spiega il presidente Giovanni Quaglia.

"C'è una lunga filiera culturale che ha bisogno di ripartire, con il sostegno della Fondazione Crt accanto alle altre forze del territorio. Mostre, esposizioni, collezioni hanno certamente un valore intrinseco, ma rappresentano anche un volano importante per la crescita turistica, occupazionale ed economica delle due regioni nella Fase 3", aggiunge il segretario generale Massimo Lapucci .

Dal 2005 il bando Esponente della Fondazione Crt ha sostenuto oltre 1.000 iniziative (tra residenze artistiche, collezioni, mostre, progetti espositivi e di archiviazione), per un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro. (ANSA).