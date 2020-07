Fase 3:Montaruli (FdI),vietano processioni e non festa islam

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - "A cosa è servito vietare la processione della Consolata, interrompendo una tradizione antica di Torino, quando poi si autorizzano le preghiere di massa dei musulmani?" L'interrogativo è della parlamentare torinese di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli. "A Torino, nel giorno della festa islamica del sacrificio, migliaia di uomini - denuncia la parlamentare - di stanno affollando sui tappeti di preghiera senza il minimo distanziamento, con la consueta segregazione femminile che evidentemente non scandalizza sinistra e grillini".

"Ancora una volta questo Governo mostra i muscoli con gli Italiani, limitando le loro libertà religiose e politiche in piazza, ma concede tutto a chi ci impone in strada identità e tradizioni estranee - conclude - in spregio alla delicata situazione sanitaria che minaccia il ritorno del contagio da Covid-19". (ANSA).