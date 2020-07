Minaccia passanti con coltello, arrestata

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Una donna di origini congolesi di 31 anni, in Italia senza fissa dimora, è stata arrestata dagli agenti della polizia ferroviaria di Porta Nuova, a Torino, per tentato omicidio e resistenza a Pubblico Ufficiale. La donna si aggirava all'esterno della stazione armata con un coltello di grosse dimensioni con cui minacciava le persone alla fermata del bus. Nonostante i tentativi di calmarla, ha tentato più volte di colpire i poliziotti intervenuto dopo una segnalazione con vari fendenti all'addome e al petto. Solo grazie alla prontezza di riflessi degli agenti i colpi non sono andato a segno e la donna è stata disarmata e arrestata. (ANSA).