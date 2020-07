Drapò Piemonte illumina Sacra San Michele

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Il Drapò, la bandiera del Piemonte, illuminerà per tutti i weekend di agosto la Sacra di San Michele, monumento simbolo della regione. La Proiezione della bandiera sulla facciata dell'antica abbazia, voluta dal Consiglio regionale e dalla Giunta per dare simbolicamente il via alla settimana di festeggiamenti per il 50esimo della nascita della Regione, avrebbe dovuto illuminare la facciata della Sacra dal 20 luglio fino a domenica 26.

La scelta di proseguire con l'illuminazione del monumento simbolo con i colori del Drapò, secondo il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, "permetterà di godere di uno spettacolo suggestivo e, nel contempo, rafforzare e unire la comunità piemontese attorno a tradizioni e simboli che hanno contribuito a costruire l'identità del Piemonte. Un'iniziativa - aggiunge - che deve essere da stimolo soprattutto per le nuove generazioni, affinché riscoprano il senso di appartenenza ad un territorio e ne conservino la memoria".

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla campagna Instagram #ilPiemontechesono" postando sui propri profili una foto scattata alla Sacra illuminata, taggando il Consiglio regionale @crpiemonte e riprendendo gli hastag della campagna social #ilPiemontechesono #Unaregionetantestorie. (ANSA).