Piemonte, a scuola dal 14/9 all'11/6

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Via libera dalla Regione Piemonte, in attesa di conoscere le linee guida del governo per la ripartenza post Covid, al calendario scolastico 2020-2021. Si torna in classe il 14 settembre, con 208 giorni di lezione per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, 224 per la scuola per l'infanzia. L'ultima campanella è prevista per l'11 giugno.

Stabiliti anche i periodi di vacanza. Dopo il ponte dell'Immacolata, che consentirà ai ragazzi di stare a casa il 7 e l'8 dicembre, seguiranno le tradizionali vacanze di Natale, da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio compresi. Vacanze di carnevale da sabato 13 a mercoledì 17 febbraio, quelle di Pasqua 'cadranno' invece da giovedì primo aprile a mercoledì 6.

Dopo la sosta pasquale non sono previste altre pause, ad eccezione delle festività del primo maggio e del 2 giugno.

ma le attività nelle scuole per l'infanzia termineranno il 30 giugno. (ANSA).