Giardini del Castello di Agliè gratis per residenti

(ANSA) - AGLIE, 29 LUG - Da sabato primo agosto, per un anno, i residenti di Agliè potranno accedere gratuitamente ai Giardini del Castello presentando in biglietteria un documento d'identità. L'iniziativa è stata illustrata oggi da Alessandra Gallo Orsi, direttrice del castello per la Direzione regionale Musei del Piemonte del MiBACT, e da Marco Succio, sindaco del Comune di Agliè.

"Con questa agevolazione - dice la direttrice - intendiamo rafforzare il legame delle comunità con il patrimonio culturale.

Un dialogo che passa anche attraverso la scelta di offrire ai residenti alladiesi momenti di svago, relax e raccoglimento nei giardini storici". Dello stesso avviso il sindaco: "Mi piace pensare che i cittadini possano considerare i giardini del castello come un luogo abituale in cui trascorrere del tempo leggendo un libro, facendo jogging o semplicemente riscoprendone la bellezza".

I giardini del castello di Agliè sono aperti da martedì alla domenica con orario 9-19. (ANSA).