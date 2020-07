Flashback prepara edizione 2020, tema è 'ludens'

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Sono in pieno corso i lavori di preparazione dell'ottava edizione di 'Flashback, l'arte è tutta contemporanea', l'eclettica fiera con opere di tutti i tempi, che quest'anno ha come tema 'Ludens' e che si terrà al Pala Alpitour dal 5 all'8 novembre Le domande per partecipare si sono chiuse a giugno ed è ora in corso la selezione delle gallerie. Si dicono molto soddisfatte le direttrici e fondatrici Stefania Poddighe e Ginevra Pucci: "Abbiamo lavorato tenendo ancora di più in considerazione le esigenze di tutti. In primis delle gallerie, i nostri 'compagni di avventura', ma anche dei fornitori e collaboratori".

Tra le novità di quest'anno vi è la nuova sezione 'OneShot', in cui le gallerie potranno presentare un'unica opera dalle importanti caratteristiche culturali, storiche e artistiche. Il progetto di quest'anno si dipana intorno al concetto del gioco e delle infinite possibilità di scelta del giocatore di scacchi come nel romanzo di fantascienza umoristica 'La Variante dell'Unicorno', in cui Roger Zelazny immagina una partita a scacchi, surreale e ironica, tra l'Uomo e una creatura fantastica.

In attesa prosegue on line 'Flashback day-by-day, programma quotidiano di arte e di talk sull'arte per tutte le età. (ANSA).