Caldo fino a 40 gradi, bollino rosso a Torino

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso venerdì 31 luglio, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore aggiornato a oggi. L'allerta scatta a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Per queste ultime due città bollino rosso anche oggi. La prossima settimana torneranno i temporali al Centronord, anche forti.

Questa configurazione meteorologica può determinare condizioni generali di disagio, in particolare nei soggetti più fragili, come gli anziani, le persone con problemi di salute o i bambini molto piccoli, che possono avere conseguenze negative sulla salute. Per questo motivo Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ricorda di non uscire nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00); di tenere in casa le imposte chiuse, al fine di evitare il passaggio della luce, ma senza impedire il ricambio d'aria.

L'aria condizionata è efficace per mantenere la temperatura ambientale adeguata, ma va regolata a temperatura non troppo bassa rispetto all'esterno. E' molto importante, ricorda ancora Arpa, bere molta acqua e mangiare frutta fresca, oltre ad evitare l'esercizio fisico nelle ore più calde della giornata.

