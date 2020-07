Recuperati altri 300 cimeli di Ayrton Senna

Circa trecento articoli tra modellini, t-shirt, caschi, guanti, tute da corsa e oggettistica varia, appartenuti ad Ayrton Senna sono stati trovati dai carabinieri in un negozio di articoli usati di Chivasso (Torino). Si tratta di una parte dei cimeli rubati in provincia di Asti nei giorni scorsi. Denunciati per ricettazione due italiani di 31 e 32 anni, residenti a Canelli, gli stessi che la scorsa settimana erano stati arrestati per il furto. Erano stati loro, infatti, a consegnarli al negoziante. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire tutte le fasi della compravendita dei cimeli.