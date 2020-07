Moncalieri, Montagna presenta programma

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Il sindaco uscente di Moncalieri Paolo Montagna, in corsa per il bis alla guida della coalizione di centrosinistra, ha presentato il suo programma in vista dell'appuntamento elettorale di settembre. "Uguaglianza ed equità - sottolinea - sono le parole chiave del post-Covid", e "la priorità più urgente è il nuovo ospedale".

"Cinque anni fa - afferma Montagna - il nostro obiettivo era far ripartire Moncalieri: oggi possiamo dire di avercela fatta.

D'ora in poi si punterà sulla valorizzazione del territorio, investendo in cultura e turismo. Passaggi fondamentali saranno la valorizzazione del centro storico e la svolta verde, con stop alla cementificazione e salvaguardia degli spazi verdi urbani. I bisogni dei cittadini continueranno a essere centrali: nella scuola con un tablet per ogni bambino, e nei quartieri con un'area cani per ogni borgata".

"Punto chiave del programma - rimarca - è l'ospedale unico dell'Asl To5, futuro della sanità pubblica. Non serve che il governatore Alberto Cirio venga a spiegarci il suo modello di sanità, mettendo in discussione ospedale e investimenti: ci basta vedere come hanno gestito il Covid. Per noi la sanità deve essere pubblica e alla portata di tutti". (ANSA).