Metro Torino ferma oltre 3 ore per guasto

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Disagi questa mattina a Torino per chi viaggia in metropolitana. Un guasto informatico ha bloccato a lungo l'intera tratta. I tecnici Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, hanno impiegato oltre tre ore per risolvere il guasto. L'infrastruttura ha infatti ripreso servizio soltanto alle 8.54, soltanto nella tratta Fermi-Porta Nuova, perché quella da Porta Nuova al Lingotto è bloccata da ieri per i lavori programmati di allacciamento alla nuova tratta Lingotto-Bengasi.

Numerose le persone che hanno dovuto attendere alla fermata gli autobus sostitutivi, una ventina quelli messi a disposizione dall'azienda del trasporto pubblico locale che gestisce anche la metro. (ANSA).