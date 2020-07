Diritto Agroalimentare, a Cuneo laurea triennale

(ANSA) - CUNEO, 28 LUG - Dall'autunno iniziano a Cuneo i corsi online della laurea triennale in diritto Agroalimentare, curati dall'università di Torino. Un corso unico in Italia che sta attirando iscritti da tutto il Paese. "La formazione universitaria è un campo vitale per le imprese ed è fondamentale il ruolo svolto dal comparto agroalimentare nell'ambito dell'economia provinciale. Si tratta di un'iniziativa di grande rilevanza: formerà le figure professionali di cui le aziende del settore hanno sempre di più bisogno", spiega il presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola.

Alla presentazione sono intervenuti anche il rettore dell'ateneo torinese, Stefano Genua, e il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia, Federico Borgna, che hanno confermato che a breve sarà siglata una nuova intesa ventennale tra enti locali della provincia e ateneo per i corsi decentrati nel Cuneese. "La presenza dell'università di Torino nel Cuneese - dicono - e irreversibile".

L'accordo ventennale prevede anche la creazione di tre poli di ricerca a Cuneo (sull'agroalimentare), Savigliano (formazione) e Alba (enologia). (ANSA).