Covid frena in Piemonte, 4 nuovi positivi

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - Sono quattro - tutti asintomatici - i nuovi casi di positività al Coronavirus rilevati oggi in Piemonte. E' quanto si ricava dal bollettino diffuso dalla Regione. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 31.610.

E' stato anche comunicato dall'Unità di crisi la morte di un paziente avvenuto nei giorni scorsi e solo in seguito attribuito al Covid-19; per oggi non sono stati registrati decessi (il totale è di 4.127).

Le guarigioni sono in tutto 26.022 (+3 rispetto a ieri). Il numero dei ricoverati in terapia intensiva (5) è invariato. I tamponi diagnostici finora processati sono 487.189. (ANSA).