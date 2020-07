Chiusa Pesio, buoni vacanza per sanitari

(ANSA) - CUNEO, 27 LUG - Buoni vacanza per medici e infermieri impegnati in prima linea contro il Covid-19. E' l'omaggio di Chiusa Pesio, 3.600 abitanti in provincia di Cuneo, al personale sanitario delle strutture pubbliche e private. "I buoni sono un incentivo finanziato dal Comune di Chiusa Pesio in favore dei dipendenti della sanità pubblica o privata di tutta Italia - spiega il sindaco, Claudio Baudino -: un invito a venire a trascorrere in valle Pesio qualche giorno di svago dopo i mesi particolarmente impegnativi spesi al nostro servizio".

I buoni prevedono uno sconto di 90 euro per il pernottamento in una struttura ricettiva del comune, 25 euro di sconto per un pranzo o una cena in un ristorante o pizzeria del territorio, un kit di benvenuto comprendente brochure, informazioni utili a scoprire il territorio, un omaggio gastronomico locale, visite guidate gratuite del centro storico del capoluogo e laboratori didattici per famiglie.

Per richiedere il buono occorre scaricare il modulo dal sito dell'ente, compilarlo e inviarlo via mail all'ufficio turistico.

(ANSA).