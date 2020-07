Basilica Oropa riapre dopo i restauri

(ANSA) - BIELLA, 27 LUG - Dopo 4 anni di laboriosi interventi, si sono conclusi i restauri della Basilica Nuova di Oropa e sarà una messa pomeridiana in occasione della ricorrenza della V incoronazione della Madonna Nera a celebrare, il 30 agosto, la storica data e la riapertura della chiesa. In quel giorno, infatti, era stato previsto un evento importante, rimandato a causa dell'emergenza Covid.

"Questo sarà un gesto che unirà la devozione alla Vergine Nera alla gioia per la riapertura al culto della Basilica Superiore", commenta il vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella. È dunque con queste intenzioni che Diocesi e Santuario stanno mettendo a punto il programma della giornata con la Sacra Effigie della Madonna che verrà portata in processione dal Sacello: "Valutando che le circostanze non avrebbero potuto permettere una celebrazione comunitaria e con la partecipazione di tutti, invitiamo a proseguire il cammino iniziato tre anni fa, augurandoci di poterlo concludere con un'Incoronazione da celebrarsi nel 2021, a emergenza auspicabilmente terminata", conclude monsignor Farinella.

Santuario mariano dedicato alla Madonna Nera, Oropa si trova a una dozzina di chilometri a nord di Biella, a circa 1.159 metri di altitudine, nell'anfiteatro naturale delle Alpi Biellesi. Comprende, oltre a il Sacro Monte di Oropa, la chiesa originaria sorta sulla base di un antico sacello e il santuario attuale vero e proprio, dotato di diverse strutture destinate all'ospitalità di fedeli e turisti. Nel marzo 1957 papa Pio XII l'ha elevato alla dignità di basilica minore. E' patrimonio dell'umanità dell'Unesco, come parte del sistema dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. (ANSA).