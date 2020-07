Moto: Andalusia; incidente sul podio, Vietti si ferisce mano

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Fuori programma spiacevole per Celestino Vietti, giunto terzo nel Gp di Andalusia della Moto3.

Durante la premiazione, come hanno mostrato le immagini di Sky, il pilota piemontese si è lasciato sfuggire lo champagne di rito. Vietti ha tentato di afferrare al volo la bottiglia, senza riuscirci, ferendosi alla mano sinistra. Qualche taglio non profondo, che però è stato necessario suturare con alcuni punti.

(ANSA).