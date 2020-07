Covid,12 contagi e altrettanti guariti in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - E' di 12 contagi, di cui 7 asintomatici, e un decesso il bilancio in Piemonte dell'emergenza Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale dall'inizio della pandemia è quindi di 4.126 morti e 31.606 contagi.

L'Unità di crisi regionale segnala anche altri 12 guariti, per un totale di 26.019 pazienti che hanno superato la malattia, e altri 659 in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva restano cinque, dato invariato negli ultimi due giorni, mentre quelli non in terapia intensiva sono 143, due in più rispetto a ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono 654.

I tamponi diagnostici finora processati sono 486.073, di cui 267.170 risultati negativi. (ANSA).