Iren illumina campo basket Torino

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - E' stata inaugurata, alla presenza della sindaca Chiara Appendino, la nuova illuminazione del campo da basket di Corso Taranto, a Torino. Iren è intervenuta come sponsor tecnico dell'iniziativa, installando quattro proiettori a Led da 170 Watt ciascuno lungo il perimetro del campo da basket, per consentire di svolgere partite anche in orario serale e notturno.

"Quando incontrai le ragazze e i ragazzi che, attraverso il progetto Co-City, avevano dato vita a questo campo - dice la sindaca Appendino - mi dissero che ciò che mancava loro e che sarebbe stato un grande valore aggiunto era una illuminazione che consentisse di giocare anche nelle ore serali. Si trattava di una soluzione relativamente semplice ma che avrebbe dato ulteriore valore aggiunto al campetto e a tutta la zona.

Sappiamo infatti quanto sia importante la luce come elemento di riqualificazione delle aree urbane. Ci siamo subito mossi con Iren - che ringrazio - e ora, finalmente, si potrà giocare anche dopo il tramonto".

I proiettori sono regolati da un sistema con un orologio astronomico che regolerà l'illuminazione programmata, ma, all'occorrenza, e sulla base delle esigenze della Circoscrizione 6, sarà sempre possibile modificare gli orari di accensione e di spegnimento. "L'attenzione di Iren verso la città di Torino - dichiara il presidente, Renato Boero - passa anche attraverso interventi concreti come questo, capaci di migliorare sensibilmente la qualità di vita dei quartieri e dei suoi abitanti. Si tratta di azioni puntuali e circoscritte, assimilabili al recente sostegno fornito dall'azienda alla riqualificazione di alcuni spazi verdi pubblici: atti concreti che vengono apprezzati dai cittadini e dimostrano quanto Iren mantenga viva e costante la relazione con i suoi territori".

