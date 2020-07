Fondazione Piemontese Cancro, 5X1000 record

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro cresce di quasi 10mila firme e, in base ai dati dell'Agenzia delle Entrate, raggiunge il secondo posto tra le organizzazioni non profit italiane nella 'classifica' del 5 per mille relativa alle dichiarazioni dei redditi del 2019.

Questa spinta si è concretizzata in 275.100 firme, in crescita del 3% rispetto all'anno precedente, che sostengono il lavoro di oltre 300 ricercatori impegnati nei 29 laboratori dell'istituto di Candiolo permettendo di attivare nuovi progetti di ricerca.

"La ricerca è il nostro futuro! grazie a voi 275.100 volte! - scrive sui social la Fondazione - La fiducia nei confronti della nostra Fondazione e di tutte le persone che ogni giorno, a Candiolo, si impegnano contro il cancro a favore della Cura e della Ricerca, si è ulteriormente rafforzata", dando "ancora maggiori stimoli e ci permettono di guardare il futuro con sempre maggiore ottimismo".

"Investire nella Ricerca, oggi più che mai, è un nostro dovere", sottolinea la Fondazione, rinnovando l'appello a sostenere la ricerca sanitaria. "Il tuo contributo ci aiuterà a raggiungere un unico importante obiettivo - conclude - quello di sconfiggere il cancro". (ANSA).