Droga e armi da taglio, tre denunce

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Detenzione e spaccio di stupefacenti e possesso armi da taglio. Questi i reati per cui sono indagate tre donne fermate a Torino, insieme ad altri 7 ragazzi, prima che salissero sul treno diretto ad Alessandria.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti dopo che il Capotreno aveva segnalato il gruppo che era bordo senza biglietto. Insospettiti dall'atteggiamento dei giovani, gli agenti hanno deciso di procedere con la perquisizione: nel reggiseno di una 16enne residente a Bra (Cuneo) sono stati scoperti 25 involucri contenenti anfetamine, più dosi di ecstasy e di chetamina, nel suo marsupio c'era anche un bilancino di precisione.

L'altra minore, 17 anni residente nella provincia di Torino, aveva con se dell'hashish: sanzione amministrativa. La terza donna del gruppo, già maggiorenne e di Torino, è stata denunciata per possesso di un coltello di 19 centimetri con due lame richiudibili, una appuntita e l'altra seghettata. Della marijuana è stata rinvenuta nel borsello di un 21enne residente a Bra (Cuneo). Il ragazzo è stato indagato in stato di libertà per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio per lieve entità. (ANSA).