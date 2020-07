Collisioni, musica per eroi Covid

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Cinque serate di musica e spettacolo ad Alba "per ringraziare chi ha lavorato in prima linea nei giorni bui dell'emergenza Covid" animeranno la rassegna intitolata 'Grazie', organizzata dal Comune con Collisioni dal 7 al 18 agosto.

Aprirà la manifestazione una "intervista frizzante" con il trasformista Arturo Brachetti, poi sarà la volta di J-Ax "tra parole e musica" con Ernesto Assante, del nuovo spettacolo di Francesco Gabbani 'Inedito Acustico', e del cantautore francese Manu Chao che presenterà il suo nuovo progetto 'El cahapulin solo'. La chiusura è affidata alla voce di Gino Paoli in concerto con il pianista Dino Rea.

I mille posti a sedere distanziati che saranno allestiti in Piazza Cagnasso saranno offerti gratuitamente ai lavoratori che gli organizzatori e i tanti sostenitori della rassegna intendono ringraziare. Non solo medici e infermieri, sottolineano gli organizzatori, ma anche farmacisti, cassiere, camionisti, volontari, esponenti delle forze dell'ordine e della protezione civile. Prenotazione obbligatoria sul sito del Comune di Alba.

