Al via la Fiera del Libro di Pragelato

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Riparte oggi e si protrae sino al prossimo 30 agosto la Fiera del Libro di Pragelato, curata e organizzata da Fausto Franchino, amministratore di Verde Libri.

Giunta ormai alla trentesima edizione, la 'libreria estiva', come è stata definita quest'anno, rappresenta un riferimento culturale importante per l'alta val Chisone e per l'intera via Lattea.

"La rassegna libraria sarà aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19,30 - spiega il sindaco, Giorgio Merlo, assessore Comunicazione Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea -. Presenti molte case editrici locali, con innumerevoli pubblicazioni riconducibili alla cultura locale, ai temi della montagna e al territorio di riferimento. Oltre, ovviamente a romanzi, gialli, thriller e i più blasonati bestseller del momento. Con una presenza significativa della pubblicistica legata allo sport e al calcio in particolare. Sono previste alcune pubblicazioni nel corso della 'libreria estiva' nel rispetto, come ovvio, di tutte le normative legate alla prevenzione sanitaria. Un appuntamento, comunque, che conferma la vitalità e la vivacità del pinerolese sul fronte culturale - conclude -. In particolare durante la stagione turistica estiva". (ANSA).