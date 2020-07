Scontri con antagonisti No Tav, agenti feriti

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Tensioni in Val Susa, dove da questa mattina le forze dell'ordine sono impegnate a liberare dalle barricate No Tav il sentiero Gallo-Romano, località 'Mulini', in prossimità del cantiere di Chiomonte (Torino). La polizia ha effettuato 'cariche di alleggerimento' nei confronti di un gruppo di manifestanti che si opponeva con la forza all'operazione. Tra le forze dell'ordine ci sono due feriti. Con i No Tav, una quarantina, numerosi militanti del centro sociale Askatasuna, arrivati in valle appena si è diffusa la notizia dello sgombero delle barricate. (ANSA).