Traffico rifiuti: sequestrato container destinato all'Africa

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 LUG - Parti meccaniche fuori uso contaminate da oli lubrificanti e grassi, batterie esauste e un elevato numero di pneumatici usati: questo il materiale sequestrato, in un container da 17 tonnellate destinato all'Africa, durante un'ispezione del Nucleo Operativo Ecologico di Alessandria del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane.

Dalla documentazione presentata avrebbe dovuto contenere masserizie e materiali vari in buono stato, destinati a varie località. Il container è risultato privo della prescritta notifica e le parti meccaniche non erano state bonificate, contrariamente a quanto dichiarato. I rifiuti sono stati sequestrati e i 2 titolari delle dichiarazioni doganali dovranno rispondere di spedizione transfrontaliera illecita e falso ideologico. (ANSA).