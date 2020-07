Scoppio Quargnento, coniugi Vincenti in aula

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 LUG - Inizia oggi, ad Alessandria, il processo con rito abbreviato per Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco. Marito e moglie sono accusati di lesioni personali, crollo doloso, truffa assicurativa e calunnia per l'esplosione della villetta di Quargnento in cui lo scorso novembre persero la vita tre vigili del fuoco e altri due rimasero feriti insieme ad un carabiniere.

Jeans, polo grigia e sguardo basso per Vincenti, detenuto dallo scorso 9 novembre e reo confesso; pantaloni neri, maglia fucsia e occhiali scuri la moglie, arrestata lo scorso 24 giugno in seguito alla decisione della Cassazione sulle misure cautelari.L'udienza si svolge nell'aula A, al piano terra in fondo al corridoio. "C'è sete di giustizia per le vittime in divisa di questa tragedia", afferma entrano nell'aula l'avvocato della Associazione vittime dovere, Sergio Bellotti.

Il processo per omicidio volontario plurimo a carico dei coniugi si svolgerà in Corte d'Assise a settembre. (ANSA).