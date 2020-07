Film in una stanza a Palazzo Reale

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - Con la proiezione venerdì 24 luglio, al Palazzo Reale di Torino del capolavoro francotedesco di Marco Ferreri 'La grande abbuffata' (La Grande Bouffe), con Michel Piccoli, girato in una villa parigina, inizia l'originale rassegna dedicata al cinema girato in un unico luogo, un po' come avviene in teatro, un luogo che diventa palcoscenico di intrighi e rapporti umani che possono arrivare anche al parossismo.

La rassegna, promossa da Distretto Cinema e dal titolo esplicativo 'One location', si tiene nel weekend: sabato viene presentato 'Il vizietto' (La cage aux folles) del 1978 di Edouard Molinaro, con Michel Serrault e Ugo Tognazzi; domenica 'Il terrore corre sul filo' (Sorry, Wrong Number) del 1948, di Anatole Litvak.

"Abbiamo selezionato tre film della storia del cinema il cui set è unico e parte della storia stessa - spiega il direttore artistico, Fulvio Paganin - seguiranno altri cicli: uno dedicato al razzismo, uno al femminile, uno al concetto di tempo e uno ai luoghi". (ANSA).