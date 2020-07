Azzardo: Piemonte, Lega presenta nuova proposta legge

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - La Lega ha presentato oggi una nuova proposta di legge per modificare, abrogandola, l'attuale normativa in materia di gioco d'azzardo. Occasione, una seduta congiunta delle Commissioni Legalità, Attività Produttive, e Sanità. Diventano così tre le proposte di legge su questo tema all'esame delle Commissioni. Quella leghista di oggi si aggiunge a quella sempre della Lega che punta a salvaguardare i diritti acquisiti dei gestori di macchinette da gioco, stabilendo che la normativa sulle distanze non si applica a chi operava prima del maggio 2016. C'è poi una proposta di legge più restrittiva del Movimento 5 stelle. La nuova proposta del Carroccio, a prima firma di Claudio Leone come la precedente, non prevede la retroattività del rispetto delle distanze per chi aveva già installato gli apparecchi prima della promulgazione dell'attuale legge e conferma il piano regionale per il contrast del gioco d'azzardo patologico.

Il presidente della Commissione Legalità, Giorgio Bertola (M5s), ha fatto notare che la legge in vigore è un testo approvato all'unanimità nel 2016 durante la scorsa legislatura, e che in questo momento "il dibattito è tra chi ha come priorità il diritto alla salute e chi invece quello al lavoro e all'occupazione". (ANSA).