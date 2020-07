Scuola: Di Martino,stiamo trovando spazi per tutte le classi

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - "Stiamo cercando e individuando tutti gli spazi necessari per garantire lo svolgimento dell'attività scolastica fin dai primi giorni della ripresa a settembre, dando la priorità agli spazi interni nelle varie scuole, considerato che molte di esse ne hanno da 'donare' ad altre scuole più piccole. Se poi questa 'solidarietà' tra le scuole non basterà a coprire le necessità dettate dalle regole di distanziamento sociale e dai calcoli dell'algoritmo che stiamo usando, si farà ricorso a spazi esterni opportunamente ripensati per essere più vicini alle esigenze dei ragazzi.

Abbiamo già ricevuto molte offerte di spazi da vari enti e associazioni".

Lo ha detto l'assessore all'istruzione della Città di Torino, Antonietta Di Martino al termine del percorso di 8 conferenze di servizi dal 16 luglio ad oggi tra scuole, la Città, l'Ufficio scolastico regionale e le Circoscrizioni per conoscere le esigenze dei singoli istituti. "Stiamo lavorando in sinergia con tutti i soggetti coinvolti", ha detto Di Martino in un incontro stampa insieme alla dirigente dell'Ufficio scolastico Tecla Riverso e alla dirigente scolastica Elena Cappai. "Dei 168 plessi scolastici della scuola dell'obbligo, senza considerare le scuole dell'infanzia, sulle quali aspettiamo ancora le linee guida dal ministero, 53 hanno spazi da 'prestare' alle altre scuole - ha detto Di Martino - che noi cercheremo di usare al meglio per fare il minor ricorso possibile a spazi non scolastici. Al momento solo 13 scuole hanno fatto richiesta di spazi esterni "ma prima degli ultimi chiarimenti ministeriali, per cui potrebbero ora anche essere di meno". (ANSA).