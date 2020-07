Ragazzi tentano di rubare barca sul lago, denunciati

(ANSA) - MERGOZZO, 22 LUG - Due minori sono stati denunciati a piede libero dalla Polizia di Verbania per il tentato furto di una piccola imbarcazione a Mergozzo, paese lacustre sull'omonimo lago in Ossola. Sono stati visti da un vigile del fuoco e da un ispettore della squadra nautica mentre rubavano un natante ormeggiato. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Verbania ma, alla vista degli agenti, i due hanno abbandonato il natante e nuotato fino all'arenile per poi darsi alla fuga nelle vie di Mergozzo. Inseguiti dai poliziotti i due, residenti fuori provincia, sono stati bloccati e identificati. (ANSA).