Omicidio suicidio in villetta,morti designer e professoressa

(ANSA) - VERCELLI, 22 LUG - Sono Osvaldo Ferraris e Mariella Dematteo, rispettivamente di 76 e 73 anni, le vittime dell'omicidio-suicidio scoperto oggi pomeriggio in una villetta di Villata, nel Vercellese. La morte di entrambi, è stato confermato dalla procura, è avvenuta per mezzo di colpi da arma da fuoco. Sarebbe stata la donna a sparare verso l'uomo, per motivi ancora da chiarire, per poi rivolgersi l'arma contro e uccidersi.

L'uomo era molto conosciuto in città: noto designer, aveva lavorato alla Sambonet e pochi anni fa aveva ricevuto la Stella al merito del lavoro, prestigiosa onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica. La donna invece era una stimata professoressa di educazione fisica, ormai in pensione da diversi anni.

L'abitazione dove è avvenuta la tragedia è dello stesso Ferraris, a cui apparteneva anche una pistola regolarmente denunciata che potrebbe essere stata l'arma del delitto.

"Osvaldo Ferraris - ha detto il sindaco di Villata, Franco Bullano - ha fatto grande la nostra comunità: abbiamo organizzato una mostra con i suoi lavori di design, che hanno avuto un successo nazionale. Era una persona d'altri tempi, una persona per bene: mi è mancato un amico e la nostra comunità è shoccata". (ANSA).