Mancano ambulanze,vigili salvano donna da shock anafilattico

(ANSA) - VERCELLI, 22 LUG - Una donna in shock anafilattico per la puntura di un calabrone, ma nessuna ambulanza disponibile, così l'ospedale è stato costretto a rivolgersi alla polizia locale che, a sirene spiegate, ha trasportato tre medici del 118. Appena in tempo per salvare la paziente. E' accaduto a Borgosesia (Vercelli).

"La donna era priva di sensi - racconta il comandante Ruggero Barberis -. I medici l'hanno stabilizzata, dopodiché è finalmente arrivata un'ambulanza dei volontari di Grignasco, con cui la signora è stata trasportata in ospedale per le cure".

Intanto i vigili del fuoco hanno bonificato la casa, dato che i calabroni avevano costruito un nido nel cassettone della tapparella. "Un grazie alla nostra polizia locale, che ha salvato la vita a una concittadina - commenta il sindaco Paolo Tiramani -, ma sono perplesso dell'accaduto: l'ospedale non disponeva di autoambulanze? Mi chiedo cosa non abbia funzionato al Santi Pietro e Paolo: il soccorso dev'essere una priorità, ma anche su questo fronte l'Asl, che sta dando segni di grave disorganizzazione interna, presenta pecche inaccettabili".

(ANSA).