Furti parchimetri,presa banda palanchino

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Armati di palanchino sradicavano i parcometri dei parcheggi Gtt, (Gruppo Torinese Trasporti), poi li caricavano su auto rubate e aprivano le casse in luoghi sicuri. I carabinieri di Venaria Reale (Torino) hanno sgominato la "banda del palanchino" che da settembre a dicembre 2018 avrebbero messo a segno 23 colpi in tutta la provincia di Torino. Quattro le ordinanze di custodia cautelare, 3 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, per i presunti componenti della banda, tutti italiani.

I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Ivrea e i quattro sono ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazioni, ricettazione e riciclaggio di autovetture, furti in esercizi commerciali e di casse automatiche per il pagamento dei parcheggi della società Gtt e della Reggia di Venaria.

Il valore stimato della refurtiva si aggira intorno ai 300.000 euro. Sono stati denunciati a piede libero 12 presunti complici per ricettazione, riciclaggio e furto. Sei auto rubate sono state recuperate dai carabinieri durante le indagini, tra queste quattro Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde del valore di circa euro 120.000 euro, già restituite ai proprietari. (ANSA).