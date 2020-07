Fase 3: vaccino anti-influenzale gratuito dai 60 anni

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Per il prossimo inverno, la Regione Piemonte estenderà la gratuità del vaccino anti-influenzale a tutti gli over 60, con la distribuzione di 1,1 milioni di dosi, che inizierà a fine ottobre. Lo prevede quanto stabilito oggi dalla Commissione Sanità di Palazzo Lascaris, che annuncia la decisione di fissare per il lunedì mattina alle 11.30 la riunione della sottocommissione dedicata al Covid.

"Accolgo con soddisfazione - commenta il leghista Andrea Cane, vicepresidente della Commissione - la decisione di ampliare la platea dei soggetti anziani che potranno beneficiare della vaccinazione anti-influenzale gratuita, anche in vista del possibile ritorno dell'emergenza Covid. Avere sempre più soggetti fragili protetti dall'influenza - sottolinea - permetterà di riconoscere meglio un paziente affetto da Coronavirus, visto che la sintomatologia è sovrapponibile, almeno nelle prime fasi". (ANSA).