Fase 3: CasaOz prosegue attività estiva con 150 bambini

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Dopo mesi di sospensione delle attività diurne a causa dell'emergenza Covid-19, CasaOz ha riaperto le porte ai bambini in difficoltà e affetti da malattie importanti con un programma di attività intitolato CampobaseOz per trasmettere l'idea di un luogo sicuro in cui sostare dopo un viaggio faticoso.

Il CampobaseOz, partito il 6 luglio e ora a pieno regime, continuerà fino all'8 agosto. Ospita circa 150 bambini e ragazzi che si alternano settimanalmente in piccoli gruppi per mantenere il distanziamento sociale.

Tutte le attività si tengono all'esterno della casa, nel Giardino Rodari, di proprietà del Comune di Torino. Al mattino vengono accolti 15 bambini di scuole elementari e medie, divisi in tre gruppi, al pomeriggio, invece, vengono accolti 5 ragazzi delle scuole superiori e altri 20 ragazzi sono collegati online da casa propria: insieme lavorano come una vera e propria redazione per documentare e raccontare settimanalmente ciò che accade al CampobaseOz, anche grazie ai consigli di ospiti d'eccezione del mondo dello spettacolo, del giornalismo, come Marco Ponti e Luciana Littizzetto, intervenuti nei primi incontri. (ANSA).