Camera compie 5 anni, 5 eventi dal 30 settembre

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Camera festeggia il primo ottobre i suoi primi cinque anni, con un ricco programma di attività che si sviluppa in cinque giorni, dal 30 settembre al 4 ottobre.

Un'occasione importante - sottolinea - per rafforzare il contatto, la condivisione, lo scambio con la città e con il pubblico, che fin dall'inizio segue attento e appassionato mostre e programmi di attività e regalare a chi vorrà coglierle occasioni di incontro, creatività e arte. Inaugurazioni, proiezioni diffuse, incontri, letture portfolio, visite guidate, naturalmente nel rispetto delle norme sanitarie che saranno in vigore alla data dei festeggiamenti.

Si parte con l'apertura della mostra in Project Room dedicata al maestro Gianni Berengo Gardin in collaborazione con l'Associazione Archivio Storico Olivetti (mercoledì 30 settembre), per passare a Esterno Notte, un grande evento partecipato e diffuso sulla città, dove mille e una proiezione di foto e video danno vita a palazzi, case e cortili (giovedì 1 ottobre), si continua con un incontro tra protagonisti della critica e della comunicazione per fare il punto sulla fotografia oggi e con uno sguardo sui giovani talenti del programma europeo Futures (venerdì 2 ottobre), si accoglie una sessione di letture portfolio a cura di Fiaf (sabato 3 ottobre) e si chiude con un'intera giornata di visite guidate alla grande mostra Paolo Ventura. Carousel - in programma dal 17 settembre all'8 dicembre - in compagnia dell'autore (domenica 4 ottobre), uno degli artisti italiani più riconosciuti e apprezzati in Italia e all'estero. (ANSA).