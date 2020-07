Zecche, video Città Metropolitana insegna a difendersi

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - "La zecca non c'azzecca":, è il titolo del filmato realizzato dalla compagnia teatrale Le Mele Volanti in collaborazione con l'associazione ArteNa-Arte e Natura e con la Direzione Sistemi Naturali della Città Metropolitana di Torino, per fornire informazioni e consigli su come difendersi dalle zecche.

Nei 4 minuti del cartone animato viene spiegato che le zecche sono parassiti dei mammiferi tra cui gli animali selvatici e domestici e anche dell'uomo. Vivono in montagna, in collina e in pianura soprattutto dove ci sono animali selvatici e domestici, come cani e pecore.

Possono essere portatrici di batteri o virus nocivi per l'uomo, trasmettere malattie pericolose tra cui la borrelliosi (o malattia di lyme) e la encefalite da zecca o TBE.

Tra le misure di prevenzione raccomandate - sono le informazioni della Città Metropolitana - l'abbigliamento adeguato: calzettoni e pantaloni lunghi chiari. Al ritorno dalle escursioni una doccia serve a rimuovere le eventuali zecche non attaccate, inoltre si deve controllare il corpo per verificare se qualcuna si è eventualmente attaccata: le zone preferite dagli insetti sono la vita, le caviglie, le braccia, e gambe e il collo. Le zecche non sono facili da individuare, perché hanno dimensioni da un millimetro a un centimetro. Per rimuoverle non si devono assolutamente utilizzare ghiaccio, fuoco, alcol e olio, perché si agevolerebbe la trasmissione di eventuali malattie. Si può togliere la zecca utilizzando semplici pinzette oppure quelle apposite, afferrando la zecca ed effettuando una leggera torsione, per poi pulire l'area con disinfettanti incolore.