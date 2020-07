Soccorso Alpino salva donna scivolata su nevaio

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Il recupero di un'escursionista scivolata su un nevaio, a Usseglio (Torino) è stato l'intervento più impegnativo dei 23 effettuati oggi dal Soccorso Alpino Speleologico in zomne impervie delle montagne piemontesi.

L'intervento di Usseglio è avvenuto sul Monte Lera, dove una donna caduta su un nevaio intorno a quota 3300 metri si è procurata una profonda ferita lacerocontusa e alcuni traumi agli arti. L'incidente è avvenuto in una zona avvolta in una fitta nebbia, una squadra di tecnici del Soccorso Alpino è stata trasportata in elicottero intorno a quota 2300 da dove ha proseguito a piedi raggiungendo l'infortunata alle 17.

Alla donna sono state prestate le prime cure e quando c'è stata una schiarita nel cielo l'elicottero ha potuto recuperarla per portarla in ospedale. La squadra di tecnici invece ha dovuto fare ritorno a valle a piedi. (ANSA).