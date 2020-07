Picco di caldo a inizio settimana poi altri temporali

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Picco di caldo, ma senza eccessi, nei primi giorni della prossima settimana, con massime in pianura e bassa e collina a 30-34 gradi, minime a 17-20 , ma già a metà settimana: sono le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana). Da giovedì al fine settimana del 25-26 luglio "possibile maggiore influenza del flusso atlantico con aumento della tendenza temporalesca, non solo in montagna - spiega Smi - Dopo il picco di caldo di inizio settimana temperature in calo su valori intorno ai 27-30 gradi, con condizioni moderatamente afose". Lo zero termico - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) salirà fino a 4200 metri di altitudine, i rovesci temporaleschi nei primi giorni della settimana saranno limitati ai rilievi alpini, nelle ore centrali della giornata.

