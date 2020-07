Coronavirus, 3 contagi 15 guariti e nessun morto

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - In Piemonte si registrano 3 nuovi casi di contagi da Coronavirus e 15 guarigioni, nessuna vittima.

Sono i dati diffusi dalll'Unità di crisi della Regione.

Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 6, mentre negli altri reparti sono 152 (+ 2 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 679, i pazienti in via di guarigione 717.

I tamponi diagnostici finora processati sono 467.185 , di cui 256.638 risultati negativi. Dall'inizio della pandemia i decessi di pazienti positivi al Coronavirus sono stati 4119. (ANSA).