Uccide figlio nel Vco, portata in carcere a Vercelli

(ANSA) - PALLANZENO, 18 LUG - E' stata portata in carcere a Vercelli Vittoria Gualdi, 67 anni, la madre che giovedì notte, a Pallanzeno (Vco), ha ucciso il figlio quarantanovenne Elvis Motetta. La donna, che ieri è stata ascoltata in procura a Verbania, è accusata di omicidio volontario. Al momento non sono state contestate aggravanti.

Il delitto è avvenuto nell'abitazione che si trova a due passi dalla chiesa parrocchiale. Elvis Motetta è stato trafitto da diverse coltellate. La polizia non ha ancora reso noto se l'aggressione sia avvenuta dopo una lite o se la donna abbia colpito più volte il giovane nel sonno.

