'Mi hanno rapinato' ma voleva indennizzo, denunciato 75enne

(ANSA) - NOVARA, 18 LUG - Un 75enne di Novara In precarie condizioni economiche ha simulato una rapina per essere risarcito dalle Poste. I carabinieri hanno scoperto la messinscena e, dopo l'inevitabile denuncia, hanno informato i servizi sociali del Comune perché si occupino dell'uomo.

L'anziano aveva denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato da due sconosciuti dopo aver prelevato al bancomat.

Dall'attività investigativa condotta per individuare gli autori della rapina, è emerso invece che l'uomo si era inventato tutto.

