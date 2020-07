Torino: Valentino si ripopola con Green Dot,1 mese di eventi

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Da oggi al 16 agosto l'area davanti all'ex Fluido, il locale all'interno del Valentino chiuso e andato a fuoco qualche mese, tornerà ad animarsi di spettacoli con il nuovo progetto Green Dot promosso da Spiriti Indipendenti, il gruppo che ha vinto il bando della Città di Torino 'Punti verdi'. Il programma, realizzato con il sostegno di Fondazione per la Cultura, prevede un mese di eventi, musica e arte, pensato per decongestionare la movida del centro e restituire ai torinesi di tutte le età un luogo simbolo per l'aggregazione cittadina. Hanno collaborato al cartellone Bonobo Events, Festa della Musica, Torino digital days, Si può Fare e molti altri.

Il festival offre anche, a chi vuole, la possibilità di lavorare o anche solo sostare all'aria aperta, grazie al wifi e ai tanti punti di ricarica per pc, un ausilio rivolto soprattutto agli studenti in città. Molte anche le iniziative di degustazioni, talk, concerti live e dj set, karaoke. (ANSA).