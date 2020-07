Pmi crea portale gratis per guida ai contributi Ue

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Imprenditori ed enti pubblici guidati a districarsi nelle strade per ottenere i contributi dell'Unione Europea. La società Contributi Europa, "pmi innovativa" creata nel 2012 in Piemonte, con i partner Trigenia e Finanza Impresa, ha realizzato Contributieuropa.com, un portale gratuito con tutte le informazioni per accedere ai bandi e ai contributi pubblici, rivolto a imprese già esistenti, aspiranti imprenditori, professionisti ed enti pubblici. La società assicura, inoltre, il coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle banche e delle istituzioni "per colmare il gap informativo"sui fondi comunitari.

"L'Italia perde ogni anno miliardi di euro di contributi europei perché tantissime persone non li conoscono - spiega Luca Celotto, chief Growth Officer & Partner di Contributi Europa - in questo momento storico, con il Covid che ha ulteriormente peggiorato una situazione economica già gravissima, abbiamo preparato l'antidoto contro la disinformazione e la burocrazia.

Contiamo su un network di oltre 40 partner eccellenti". (ANSA).