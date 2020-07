Piemonte, da domani riammessi sport di contatto

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - In Piemonte da domani si potranno nuovamente praticare gli sport di 'contatto'. Il via libera arriva dall'ordinanza emanata oggi dalla Regione che autorizza la ripresa delle attività, "alla luce dei parere favorevoli espressi dal Settore Prevenzione dell'assessorato regionale alla Sanità e degli esperti dei gruppi tecnico-scientifici".

"Interveniamo per dare una risposta a migliaia di realtà, nonostante dal Governo non sia arrivato ancora nessun riscontro - affermano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente Fabio Carosso e l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca -. Da settimane sollecitiamo il Governo perché, di fatto, il Dpcm vincola il via libera da parte delle Regioni al parere del Ministero della Salute, che però ad oggi non ci ha mai dato un feedback, né positivo né negativo. A questo punto non possiamo più attendere e lasciare senza risposta migliaia di realtà che aspettano di ripartire".

La ripresa degli sport di contatto avverrà "nel rispetto delle apposite Linee guida assunte dalla Giunta regionale e approvate dalla Conferenza delle Regioni"- (ANSA).