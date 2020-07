Furti in serie in azienda, erano padre e figlio dipendenti

- CUNEO, 17 LUG - Padre e figlio, autista e magazziniere nella stessa azienda metalmeccanica di Cuneo, rubavano ricambi e accessori nel magazzino della fabbrica per venderli, in Italia e all'estero, con prezzi dimezzati rispetto al listino. Li ha arrestati la Squadra Mobile della questura di Cuneo: hanno 58 e 26 anni, ora sono ai 'domiciliari'.

I due si erano costruiti anche un magazzino in giardino dove conservavano i pezzi rubati: ne sono stati trovati per 216 mila euro di valore.

Le indagini erano iniziate durante il lockdown su denuncia dell'azienda a cui i clienti storici avevano raccontato che venivano proposti pezzi di ricambio a prezzi a prezzi fuori mercato, molto bassi. La polizia ha seguito e filmato il padre autista per mesi. fino alle province di Rieti, Udine e Venezia: l'uomo usava il tir aziendale per le consegne regolari e anche per rivendere i pezzi rubati. Padre e figlio sono anche accusati di avere sottratto 2500 litri di carburante all'azienda. Sono in corso gli accertamenti della polizia sui ricettatori della merce rubata.