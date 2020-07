Estate a Sestriere, aperti telecabina Fraiteve e Bike Park

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Il Comune di Sestriere e la Sestrieres Spa, società che gestisce gli impianti di risalita del comprensorio della Vialattea, hanno raggiunto un'intesa per mettere in funzione, durante il periodo estivo, la Telecabina Sestriere-Fraiteve. "La telecabina che sale in vetta al Fraiteve - spiega il sindaco, Gianni Poncet - è un impianto importante di collegamento del comprensorio sciistico durante la stagione invernale ed anche, in chiave estiva, una valida opportunità per salire rapidamente a quota 2.700 metri ammirando le nostre montagne e valli da una posizione assai favorevole".

L'impianto di risalita sarà aperto il 25 e 26 luglio e, in via continuativa, dal primo al 23 agosto per 6 giorni la settimana, con chiusura il mercoledì. Oltre a poter ammirare il panorama alpino che si affaccia sull'Alta Val Susa, da un lato, e sull'Alta Val Chisone dall'altro, è possibile portare con sè la mountain bike per pedalare in quota e ridiscendere in telecabina o lungo gli impegnativi percorsi del Bike Park Sestriere. Biglietti e abbonamenti potranno essere acquistati alla partenza dell'impianto e a Casa Olimpia, sede dell'Ufficio del Turismo di Sestriere. (ANSA).