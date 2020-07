Teatro: Erba con Bene Vagienna, programma in crescendo

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - E' una stagione in progress quella del Teatro Erba di Torino in collaborazione con l'antico teatro romano di Bene Vagienna, nel cuneese, che va crescendo di settimana in settimana grazie al successo di pubblico. "Un modo felpato per uscire dalla crisi - dicono gli organizzatori - che segna una grande voglia di ripartire e di tornare a godere dell'arte teatrale".

Il 20 luglio all'Erba va in scena in anteprima 'Processo per corruzione' di e con Piero Nuti, con la Compagnia Torino Spettacoli, ispirato alla figura di Craxi e mirato a alla caduta del sistema politico di allora attraverso Mani pulite.Lo spettacolo verrà replicato al Festival internazionale del teatro romano a Volterra, il 24 luglio. Tra gli altri spettacoli, al Teatro Romano di Bene Vagienna va in scena il 25 luglio, 'L'ora di Trimalcione', spettacolo ironico di teatro canzone con Filippo Bessone, Azio Citi e Luca Occelli.

Molto attuale, tra gli altri, lo spettacolo in scena al Teatro Erba il 27 e 28 luglio, 'Eliagram', della Compagnia Torino Spettacoli, con Elia Tedesco e le Germana's Erba's Talents viaggio multisensoriale che gioca con la crasi di 'Elia' e 'Instagram' per comunicare in tempo reale ciò che l'artista capta dell'oggi. (ANSA).