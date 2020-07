Smat, confermati Romano e Ranieri

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - L'assemblea dei Soci di Smat, la Società metropolitana acque Torino, ha confermato Paolo Romano presidente e Marco Ranieri amministratore delegato. Gli altri componenti del consiglio d'amministrazione sono Fabio Sessa, ingegnere, libero professionista, Serena Lancione, avvocato, direttrice della cuneese Bus Company, e la new entry Cristina Tumiatti, manager esperto nel settore delle energie rinnovabili.

"Ci aspetta un mandato molto impegnativo, caratterizzato da un Piano Industriale che prevede la realizzazione di grandi opere infrastrutturali e un investimento economico, altrettanto ambizioso, di oltre 400 milioni di euro - osserva Romano -.

Attraverso il coinvolgimento e la condivisione di tutti i sindaci vogliamo migliorare la qualità del servizio con una maggiore organizzazione industriale della società ponendo, nel contempo, particolare attenzione all'Utenza e i temi sociali emergenti".

"Questa conferma rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto dall'azienda ed è quindi frutto dell'impegno di tutta la squadra che mi ha affiancato in questi tre anni - aggiunge Marco Ranieri, Ingegnere idraulico e docente alla guida dell'azienda dal 2017 - Proseguiremo la nostra attività, in una logica di continuità, per portare avanti quanto previsto nel piano industriale recentemente approvato". (ANSA).