Nuova Ztl Torino, 40 telecamere per tariffe a consumo

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Tariffazione a consumo per il transito e la sosta, legata alle reali emissioni dei veicoli, grazie a una quarantina di telecamere nei varchi in entrata e in uscita. Messo da parte 'Torino Centro Aperto', è questo il modello della futura Ztl per Torino annunciato dalla sindaca Chiara Appendino e dall'assessora alla Mobilità Maria Lapietra.

"La pandemia ci ha insegnato che oggi è assolutamente necessario costruire strumenti di regolazione della mobilità flessibili e adattabili alle sue evoluzioni - sottolinea Appendino - per questo, prima città in Italia, abbiamo deciso di dotarci di una vera e propria infrastruttura".

La nuova Ztl sarà a gestione diretta della Città, prevede un investimento di 1,5 mln di euro e vedrà l'avvio della sperimentazione dalla zona di piazza Vittorio per le ore serali, quelle con i maggiori i picchi di traffico. Obiettivo è sempre quello di "disincentivare il traffico di passaggio", spiegano Appendino e Lapietra che annunciano anche la proroga della sospensione dell'attuale Ztl anche nel mese di settembre.

"Quello che proponiamo - spiega Lapietra - è uno strumento che ci permetta di ottenere una gestione del traffico adattabile al contesto. Non è un sistema di road pricing - precisa - ma ci sarà una tariffa al consumo cadenzata al minuto". Non cambierà il costo attuale del parcheggio e per il solo transito si pagherà in base al tempo minimo di sosta che verrà introdotto col nuovo sistema. (ANSA).